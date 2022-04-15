Путин заработал 10,2 млн рублей за прошлый год

Путин заработал 10,2 млн рублей за прошлый год
Путин в 2021 году заработал 10 миллионов 202 тысячи 616 рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Доход президента РФ Владимира Путина в прошлом году составил 10,2 миллиона рублей.

Об этом свидетельствует декларация о доходах и имуществе, опубликованная на сайте Кремля. В прошлом году глава государства заработал 10 миллионов 202 тысячи 616 рублей. Это почти на 210 тысяч больше, чем годом ранее.

Согласно документу, в собственности Путина квартира площадью 77 кв. метров и гараж площадью 18 кв. метров, в пользовании — квартира площадью 153 кв. метров и гаражное место 18 кв. метров. Речь идет о недвижимости в России.

Также у президента есть внедорожник «Нива», две советские «Волги» — ГАЗ-М21, прицеп «Скиф».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков заявил, что Путин работает с утра до ночи.

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