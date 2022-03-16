Песков заявил, что Путин работает с утра до ночи

Песков заявил, что Путин работает с утра до ночи
Фото: kremlin.ru

У Владимира Путина в настоящий момент крайне ненормированный рабочий день. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По ловам официального представителя Кремля, глава государства работает с утра до поздней ночи. Фиксированного часа окончания рабочего дня Путина нет.

Как сообщил ТАСС, на вопрос об эмоциональном состоянии главы государства представитель Кремля ответил, что оно в норме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 1990-е годы Владимир Путин некоторое время занимался частным извозом. Он признался, что иногда и ему приходилось подрабатывать. Путин подчеркнул, что ему неприятно об этом говорить, но, к сожалению, с ним случалось и такое.

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