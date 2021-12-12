Путин рассказал, что в 1990-х подрабатывал частным извозом

По словам главы государства, иногда и ему приходилось подрабатывать. Фото: Кремль

По словам главы государства, иногда и ему приходилось подрабатывать. Фото: Кремль

Российский президент Владимир Путин поделился, что в 1990-е годы некоторое время подрабатывал частным извозом.

Об этом он рассказал в интервью на канале «Россия 24». В интервью «Новейшая история», в частности, говорится о проблемах с экономикой в стране в 90-х и о том, что многим профессионалам с трудом удавалось зарабатывать на пропитание.

По словам главы государства, иногда и ему приходилось подрабатывать. В те годы он занимался частным извозом. Путин подчеркнул, что ему неприятно об этом говорить, но, к сожалению, с ним случалось и такое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков заверил, что никто не собирается арестовывать режиссера Александра Сокурова из-за спора с Владимиром Путиным, который возник на заседании Совета по правам человека (СПЧ).