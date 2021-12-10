Путин предложил общественникам поработать с «Газпром нефтью» над созданием музея на Охтинском мысу

Президент России Владимир Путин предложил активистам обсудить создание музея на Охтинском мысу с компанией «Газпром нефть», которая является собственником земельного участка.

«По поводу Петербурга и застройки на Охтинском мысу. Надо поработать вместе с «Газпром нефтью». Я так понимаю, что это участок, который им принадлежит. В целом, по-моему, компания согласна там вложить определенные средства, <…> чтобы создать и музейный комплекс», — отметил президент в разговоре с координатором общественного движения «Архнадзор» Константином Михайловым во время заседания Совета по правам человека.

На Охтинском мысу, где сходятся реки Охта и Нева, археологи в 2006-2010 годах нашли останки двух шведских крепостей XIII и XVI веков — Ландскроны и Ниеншанца. Владимир Путин ранее поручил Министерству культуры, правительству Петербурга и «Газпрому» обсудить возможность создания там музея-заповедника. Константин Михайлов на встрече с президентом выразил недовольство выполнением этого поручения.

Содержание доклада рабочей группы по поручению, куда вошли археологи, главы крупнейших музеев и профильные чиновники, стало известно на днях. Участники пришли к единому мнению, что сохранить и показать людям памятники Охтинского мыса лучше всего в формате исторического парка и музея археологии внутри общественно-делового пространства «Газпром нефти».

Градозащитному сообществу это решение не понравилось – они хотят видеть на Охте исключительно музей-заповедник. Тем не менее Путин предложил активистам быть более гибкими в этом вопросе.