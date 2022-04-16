Сезон дорожного ремонта стартовал в Петербурге

Открывшийся сезон текущего ремонта дорог в Петербурге обещает быть рекордным.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в субботу в Северной столице стартовал сезон текущего ремонта дорог. Речь идет о ремонте, при котором дорожники целиком меняют верхний слой покрытия.

Есть еще аварийно-восстановительный ремонт, но он идет круглый год. По словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадима Мизюкина, до 30 июня в городе должны восстановить 400 тысяч квадратных метров проезжей части.

Специалисты уверяют, что дороги, отремонтированные по внедряемым с 2015 года стандартам, до сих пор не нуждаются в обновлении. Тем не менее в городе еще много мест, где ежегодно вместе с растаявшим снегом уходит асфальт. Зачастую это происходит с дорогами, которые держались с советского периода.

«У нас все улицы, которые построены в 60 – 80-е годы, конструктивно не способны выдержать те нагрузки, которые есть. Капитальный ремонт — это замена самой одежды, всего пирога: песок, щебень и несколько слоев асфальтобетона», — объяснил начальник отдела ремонта дорог комитета по развитию транспортной инфраструктуры Максим Модин.

Сезон текущего ремонта в этом году ожидается рекордным. По всему городу планируют отремонтировать более 100 дорог, 30 мостов и тоннелей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водителей предупредили об ограничениях движения в пяти районах Петербурга.