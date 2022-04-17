В России резко сократился размер ипотеки на вторичку

В России в апреле почти на 40% по сравнению с февралем сократился средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье. Как пишут «Известия», хоть ключевую ставку сейас снизили, стоимость ипотеки все равно высокая. Поэтому россияне покупают меньшие по площади квартиры загородные дома, чем раньше.

Как рассказала «Известиям» директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, показатель уменьшился за счет изменения формата рынка: покупатели в основном добирают ипотекой недостающую сумму на расширение жилья, а основные средства поступают от продажи предыдущей квартиры.

То есть жилье сейчас покупают немного больше, чем предыдущее, поэтому и размер кредита снизился.

По словам эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, заемщики сейчас пытаются увеличить первоначальный взнос, чтобы снизить ежемесячный платеж. Из-за нынешней неблагоприятной ситуации они вынуждены экономить.

Объем выданной ипотеки по итогам года может сократиться на 20–40%, и связано это будет главным образом с падением уровня благосостояния населения, считает он.