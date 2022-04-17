В Янино ищут водителя, стрелявшего в другого из пистолета

Всеволожская полиция разыскивает вооруженного водителя автомобиля «Фольксваген Поло» белого цвета. Как сообщили в ГУВД РФ по Петербургу и области, накануне, 16 апреля, в дежурную часть поступило сообщение, что на Шоссейной улице в Янино-1 на дороге произошел конфликт, один водитель три раза выстрелил в другого и уехал.

На месте происшествия был обнаружен раненый 22-летний экспедитор, его госпитализровали.

Личность стрелявшего уже установили. Сейчас его ищут.

Напомним, в Кировском районе Ленинградской области по подозрению в жестоком убийстве задержали мужчину. Установлено, что в ходе конфликта он зарезал 66-летнего мужчину. Потом вечером он избил и кушаком от халата задушил вернувшуюся домой женщину.