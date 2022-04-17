На матче «Зенит» — «Урал» задержали 20 футбольных болельщиков

Во время матча «Зенит» — «Урал» в Петербурге задержали 20 футбольных болельщиков. Игра прошла на домашней арене сине-бело-голубых 16 апреля. «Зенит» победил со счетом 3:1.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на стадионе работали около 500 сотрудников ОМОНа, а всего на игру пришли более 36 тыс. болельщиков.

Серьезных правонарушений не было. За административные нарушения задержали

На трибунах стадиона на Крестовском острове присутствовали более 36 тысяч болельщиков.Благодаря слаженной работе сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов, серьёзных нарушений правопорядка не допущено. За совершение административных правонарушений полицией задержано более 20 граждан.