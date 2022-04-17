Стало известно, что подешевеет в России в первую очередь

Финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал о товарах, которые скоро подешевеют в России. По его мнению, уже в ближайшее время цены в России на некоторые товары стабилизируются. сообщает URA.RU. Так, в первую очередь подешевеют товары из Китая.

«В последнюю неделю инфляция составляла 0,6%, в отличие от той недельной инфляции, которая полтора месяца назад была 2,2-2,3%. Люди перестали покупать бытовую технику, электронику и автомобили, так как денег на это не хватает, они делают сбережения», — сказал Калугин.

Ажиотажный спрос на товары был следствием паники от падения курса рубля и реакции на антироссийские санкции, считает эксперт. В итоге цены взлетели на 30-35%. Но сейчас люди начали экономить, за такие деньг продукцию никто не покупает. Поэтому цены начали снижаться.

Так, скоро начнут дешеветь товары из Китая, например, компьютерная техника и смартфоны прямого китайского производства.

А вот сезонные товары, наоборот, подорожают.