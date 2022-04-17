В ЕС разрабатывают «умные механизмы» для новых антироссийских санкций

В ЕС разрабатывают &#171;умные механизмы&#187; для новых антироссийских санкций
Новые санкции могут затронуть Сбербанк. Фото: unsplash

Европейский Союз продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.

Особенно рассматривается, по ее словам, Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. Сейчас в Евросоюзе «разрабатывают умные механизмы», чтобы затронуть и российскую нефть.

Напомним, в ответ на антироссийские санкции Москва перевела расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам.

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