В ЕС разрабатывают «умные механизмы» для новых антироссийских санкций

Европейский Союз продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.

Особенно рассматривается, по ее словам, Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. Сейчас в Евросоюзе «разрабатывают умные механизмы», чтобы затронуть и российскую нефть.

Напомним, в ответ на антироссийские санкции Москва перевела расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам.