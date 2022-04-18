Перелом черепа: четырехлетний ребенок провалился сквозь гнилой пол на первый этаж

Перелом черепа: четырехлетний ребенок провалился сквозь гнилой пол на первый этаж
Ребенок остался дома один. Фото: Google View

В Токсовском районе Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали четырехлетнего ребенка. Как стало известно Gazeta.SPb, он по недосмотру знакомых родителей провалился сквозь гнилой пол второго этажа и упал на кафельный пол первого этажа в частном доме.

Его госпитализировали в сознании, с ушибом левого легкого, переломом мозгового и лицевого отдела черепа, левосторонним пневмотораксом.

Выяснилось, что его неработающая мать уехала в другой регион и оставила ребенка для присмотра своим знакомым. Те увезли его к себе на дачу.

Семья знакомых оставила малыша одного дома и уехала в магазин. В это время ребенок провалился сквозь пол с высоты два с половиной метра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Петербурге задержали водителя, насмерть задавившего мальчика на автомойке во Фрунзенском районе. Накануне мужчина, выезжая с автомойки на Малой Балканской улице, наехал на присевшего на проезжей части ребенка, отец которого в это время мыл автомобиль в соседнем боксе.

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