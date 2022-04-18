На стройплощадке в Невском районе нашли мумию младенца

На стройплощадке в Невском районе нашли мумию младенца
Труп был завернут в полотенце. Фото: pixabay.com

На стройплощадке на улице Бадаева в Невском районе Петербурга в пакете обнаружили мумифицированный труп новорожденной девочки, завернутый в полотенце.

Как стало известно Gazeta.SPb, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Труп отправили в морг для установлени причины смерти.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в Токсовском районе Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали четырехлетнего ребенка. Он провалился прямо сквозь гнилой пол второго этажа и упал на кафельный пол первого этажа в частном доме.

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