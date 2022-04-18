В Петербурге задержали мужчину, убившего знакомую из-за мобильника

В Петербурге задержали мужчину, убившего знакомую из-за мобильника
Мужчина нанес женщине удар ножом. Фото: Pexels

В Петербурге мужчине предъявили обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу, 15 апреля в квартире одного из домов на Большой Московской ул. нашли тело 28-летней женщины.

По версии следствия, 23-летний мужчина зарезал ее, нанеся несколько ударов ножом, похитил ее мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

С помощью служебно-розыскной собаки в квартире одного из домов по набережной реки Фонтанки подозреваемый был задержан. Неработающему мужчине предъявили обвинение в убийстве из корыстных побуждений.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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