В Петербурге устроят 350 событий в честь 350-летия Петра Великого

В Петербурге собираются провести 350 событий в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого. Город готовит особую праздничную программу, посвященную этому дню, сообщил директор Государственного музея Петербурга Владимир Кириллов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», мероприятия подготовят также и для площадок Международного Экономического форума, который состоится в июне.

На большой научно-практической конференции Музей истории города и Ассоциация развития культурного маршрута «Путь Петра Великого» подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Владимира Кириллова, этот документ послужит отправной точкой для новых исследований. Также в Петропавловской крепости пройдет международный конгресс, посвященный Петру Великому.