Первая машина с картинами из коллекции Морозовых вернулась из Франции в Россию

Экспонаты из российских собраний сейчас находятся в 27 странах мира, и все они возвращаются в Россию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Экспонаты из российских собраний сейчас находятся в 27 странах мира, и все они возвращаются в Россию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Россию приехала первая машина с коллекцией меценатов Михаила и Ивана Морозовых. Напомним, экспонаты принадлежат России. Они выставлялись в Париже и застряли там. Как заявил в понедельник в эфире радиостанции «Говорит Москва» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, проработана юридическая формула, «по которой все вещи, которые находятся в Европе и не только в Европе, будут доставлены в РФ по завершению работы выставок».

Экспонаты из российских собраний сейчас находятся в 27 странах мира, и все они возвращаются в Россию, сообщил Швыдкой.

Экспонаты из коллекции Морозовых могут вернуться в Россию из Парижа в середине мая. Задержка связана с установленными страховой компанией правилами. В этом, отметил Швыдкой, нет ничего необычного.

Напомним, 9 апреля France-Presse сообщило о задержании двух картин из российской экспозиции. В свою очередь газета Le Monde утверждала, что задержаны «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова. Пресс-служба посольства РФ в Париже не подтвердила информацию французских СМИ.