Мужчина на «БМВ» открыл стрельбу по «закладчику» на Ижорской

Мужчина на &#171;БМВ&#187; открыл стрельбу по &#171;закладчику&#187; на Ижорской
Стрельба произошла на Ижорской улице. Фото: google.maps

На Петроградской стороне молодой человек получил резиновую пулю в ногу от водителя, посчитавшего его закладчиком.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло в понедельник около 21 часа на Ижорской улице, дом 11. В службу «112» позвонил 24-летний пострадавший. Он сообщил, что неизвестный на голубом «БМВ» выстрелил ему в ногу.

Прибывшая полиция установила, что у пострадавшего на улице произошел конфликт с автомобилистом. Последний решил, что молодой человек якобы делал закладки, а затем выстрелил в него четыре раза.

Пострадавшего госпитализировали с неогнестрельными пулевыми ранениями левой голени. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Водителя-хулигана задержали на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка попала в реанимацию после падения с 5 этажа.

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