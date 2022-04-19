Петербурженка попала в реанимацию после падения с 5 этажа

Петербурженка попала в реанимацию после падения с 5 этажа
Женщина помещена в реанимацию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В обстоятельствах падения жительницы Красногвардейского района из окна разбирается полиция.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 13 часов дня очевидцы заметили женщину, лежащую без сознания под окнами дома №65 по проспекту Маршала Блюхера.

Прибывшая бригада скорой забрала пострадавшую в Александровскую больницу. Врачи диагностировали тяжелые травмы головы, груди, живота, конечностей и внутренних органов. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и разрывы внутренних органов, перелом бедренной кости и травматический шок. Женщину поместили в реанимацию.

Полиция выяснила, что пострадавшей 34 года, она проживала в указанном доме на Маршала Блюхера. Травмы получила после падения с пятого этажа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Невском проспекте столкнулись грузовик и автобус, двоих госпитализировали.

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