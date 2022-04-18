На Невском проспекте столкнулись грузовик и автобус, двоих госпитализировали

На Невском проспекте Петербурга произошло очередное ДТП. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сегодня, 18 апреля, около 19:40 на пересечении Невского проспекта и улицы Марата столкнулись грузовой автомобиль «Фольксваген» и рейсовый автобус.

В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса, 36 и 61 лет. Их с различными травмами госпитализированы в больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Напомним, в Петербурге задержали водителя, насмерть задавившего ребенка на автомойке на Малой Балканской улице. Выезжая с автомойки, он наехал на присевшего на дороге ребенка, отец которого в это время мыл автомобиль в соседнем боксе. Стало известно, что за последние два года водителя девять раз привлекали по статье за превышение скорости.