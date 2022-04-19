Ссора между мужем и женой в Красносельском районе закончилась резней

Инцидент произошел в квартире на Народного Ополчения. Фото: google.maps

Инцидент произошел в квартире на Народного Ополчения. Фото: google.maps

Жительницу Петербурга задержали за нападение на своего мужа с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в квартире дома №241/1 по проспекту Народного Ополчения. Семейная ссора произошла после совместного распития алкоголя. Конфликт закончился тем, что 29-летняя жена набросилась на своего 43-летнего мужа с ножом.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота и повреждением печени. Он в тяжелом состоянии.

Накануне правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда. Супругу задержали и поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина на «БМВ» открыл стрельбу по «закладчику» на Ижорской.