Ссора между мужем и женой в Красносельском районе закончилась резней

Ссора между мужем и женой в Красносельском районе закончилась резней
Инцидент произошел в квартире на Народного Ополчения. Фото: google.maps

Жительницу Петербурга задержали за нападение на своего мужа с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в квартире дома №241/1 по проспекту Народного Ополчения. Семейная ссора произошла после совместного распития алкоголя. Конфликт закончился тем, что 29-летняя жена набросилась на своего 43-летнего мужа с ножом.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота и повреждением печени. Он в тяжелом состоянии.

Накануне правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда. Супругу задержали и поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина на «БМВ» открыл стрельбу по «закладчику» на Ижорской.

новости СПб ножевое ранение проспект Народного ополчения


 

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