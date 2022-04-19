Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Людмила Елисеева

Умерла актриса из &#171;Улиц разбитых фонарей&#187; Людмила Елисеева
Елисеева скончалась на 85-м году жизни. Фото: Театр-фестиваль "Балтийский дом"

Петербургская актриса Людмила Елисеева скончалась в возрасте 84 лет.

О смерти актрисы сообщил театр-фестиваль «Балтийский дом». Она ушла из жизни 18 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. В театре принесли соболезнования родным и близким Елисеевой.

Дата и место прощания станут известны позднее.

Людмила Елисеева родилась в 1937 году. На сцене «Балтийского дома» (ранее Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола) Елисеева играла с 1963 года, сразу после окончания Школы-студии МХАТ.

Также актриса снималась в кино и сериалах, она появлялась в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия», «Ментовских войнах», «Агентстве «Золотая пуля» и многих других. Последняя роль Елисеевой на экране — в сериале «Отличница» 2017 года.

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