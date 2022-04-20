Вокруг дачи Леснер в Шувалово усилят полицейское патрулирование

После обращения КГИОП в полицию по поводу появления посторонних на даче Леснер в Шувалово на территории будет усилено полицейское патрулирование. Деревянный дом на Варваринской ул., 12, объект культурного наследия регионального значения, сейчас не используется. Председатель КГИОП Сергей Макаров обратился к главе администрации Выборгского района Виктору Полунину по поводу посторонних лиц, также было направлено заявление в полицию. Павообладателем дома является Петербург.

7 апреля СПб ГКУ «Имущество Санкт‑Петербурга» обратилось в КГИОП с заявлением о подготовке документов по уловиям приватизации (продажи) дачи. Сейчас КГИОП готовит акт о состоянии памятника. До января администрация района должна провести противоаварийные работы и законсервировать здание. Кроме того, район должен охранять дом и поддержвать памятник в должном состоянии.

Двухэтажный деревянный особняк конца 19 века принадлежал купцу 1-й гильдии Густаву Лесснеру. Автор проекта не установлен. С 1919 года здесь находилась детская экскурсионно-туристическая станция.