Вокруг дачи Леснер в Шувалово усилят полицейское патрулирование

Вокруг дачи Леснер в Шувалово усилят полицейское патрулирование
Дача Леснер - объект культурного наследия регионального значения. Фото: КГИОП

После обращения КГИОП в полицию по поводу появления посторонних на даче Леснер в Шувалово на территории будет усилено полицейское патрулирование. Деревянный дом на Варваринской ул., 12, объект культурного наследия регионального значения, сейчас не используется. Председатель КГИОП Сергей Макаров обратился к главе администрации Выборгского района Виктору Полунину по поводу посторонних лиц, также было направлено заявление в полицию. Павообладателем дома является Петербург.

7 апреля СПб ГКУ «Имущество Санкт‑Петербурга» обратилось в КГИОП с заявлением о подготовке документов по уловиям приватизации (продажи) дачи. Сейчас КГИОП готовит акт о состоянии памятника. До января администрация района должна провести противоаварийные работы и законсервировать здание. Кроме того, район должен охранять дом и поддержвать памятник в должном состоянии.

Двухэтажный деревянный особняк конца 19 века принадлежал купцу 1-й гильдии Густаву Лесснеру. Автор проекта не установлен. С 1919 года здесь находилась детская экскурсионно-туристическая станция.

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