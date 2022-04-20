Следователи забрали мобильники у целого класса гимназии №209

У всех учеников класса Павловской гимназии №209 забрали мобильники для проверки. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, мобильные телефоны были изъяты следователями в ходе проверки ложных сообщений о минировании школ. Сейчас разыскивают любителя неудачно «пошутить».

Напомним, 19 апреля в Петербурге задержали «телефонного террориста». Он звонил еще в прошлом октябре в администрацию Выборгского района на Большом Сампсониевском пр., д. 86 угрожал взрывом. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Выяснилось, что ужина живет в Пушкине. Его задержали. Он изобличен в том, что 20 октября позвонил с мобильника в администрацию района и сообщил ложные сведения о якобы готовящемся взрыве.