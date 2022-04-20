В Петербурге «минировали» администрацию Выборгского района

В Петербурге задержали «телефонного террориста». Как стало известно Gazeta.SPb, в октябре прошлого года в администрацию Выборгского района на Большом Сампсониевском пр., д. 86 позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в здании. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Накануне, 19 апреля, был задержан проживающий в Пушкине мужчина. Он изобличен в том, что 20 октября позвонил с мобильника в администрацию района и сообщил ложные сведения о якобы готовящемся взрыве.

Напомним, в Петербурге возбуждено уголовное дело после угрозы минирования Эрмитажа. 16 апреля анонимы направили на электронную почту руководству Эрмитажа сообщение о минировании здания. В сообщении неизвестные пообещали взорвать не только музей, но и все торговые центры Петербурга. Злоумышленников разыскивают.