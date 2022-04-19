«Заминирование» Эрмитажа привело к уголовному делу

Уголовное дело возбуждено после сообщения о бомбе в Эрмитаже. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Уголовное дело возбуждено после сообщения о бомбе в Эрмитаже. Фото: пресс-служба Эрмитажа

В Петербурге возбуждено уголовное дело после угрозы минирования Государственного Эрмитажа.

Как стало известно Gazeta.SPb, в субботу днем анонимы направили на электронную почту аппарата руководства Эрмитажа сообщение о минировании здания. В сообщении неизвестные пообещали взорвать не только музей, но и все торговые центры Петербурга.

Накануне правоохранительные органы Центрального района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Злоумышленников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 16 апреля посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы минирования. Главный музейный комплекс Эрмитажа пришлось закрыть на вход, чтобы стражи порядка могли осмотреть помещения на предмет наличия подозрительных предметов.