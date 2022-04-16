Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы минирования

В субботу днем анонимы направили в Государственный Эрмитаж сообщение о минировании здания.
После сообщения с угрозой минирования Главный музейный комплекс Эрмитажа закрыли на вход. Всех посетителей эвакуировали с территории комплекса, сообщает музей в своем Telegram-канале.
Сотрудники службы музейной безопасности и росгвардейцы тщательно осматривают все экспозиционные залы и служебные на предмет наличия подозрительных предметов.
Посетители, купившие билеты на сегодняшний день, смогут вернуться в Эрмитаж после его открытия либо в любой другой день. Также эти билеты можно использовать для посещения Главного штаба, но действовать они будут только сегодня.
Музей вновь откроется после завершения осмотра.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в День мецената Эрмитажу подарили уникальные экспонаты.