Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы минирования

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы минирования
Сотрудники службы музейной безопасности и росгвардейцы ищут подозрительные предметы в Эрмитаже. Фото: пресс-служба Эрмитажа

В субботу днем анонимы направили в Государственный Эрмитаж сообщение о минировании здания.

После сообщения с угрозой минирования Главный музейный комплекс Эрмитажа закрыли на вход. Всех посетителей эвакуировали с территории комплекса, сообщает музей в своем Telegram-канале.

Сотрудники службы музейной безопасности и росгвардейцы тщательно осматривают все экспозиционные залы и служебные на предмет наличия подозрительных предметов.

Посетители, купившие билеты на сегодняшний день, смогут вернуться в Эрмитаж после его открытия либо в любой другой день. Также эти билеты можно использовать для посещения Главного штаба, но действовать они будут только сегодня.

Музей вновь откроется после завершения осмотра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в День мецената Эрмитажу подарили уникальные экспонаты.

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