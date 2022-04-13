В День мецената Эрмитажу подарили уникальные экспонаты

Коллекция музея пополнилась 13 апреля, в День мецената. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Коллекция музея пополнилась 13 апреля, в День мецената. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Благотворители передали в дар Эрмитажу новые экспонаты. Коллекция музея пополнилась 13 апреля, в День мецената.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в Эрмитаж передана редкая книга о жизни Екатерины Великой. Трехтомник был издан в Лондоне в 1798 году и пользовался большим спросом у европейце.

Кроме того, благотворители передали в музей уникальную книгу Шубринга «Сундуки и изображения сундуков итальянского раннего Ренессанса» и документы из личного фонда сотрудников Эрмитажа.

По словам директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, меценатство важно во все времена. И Эрмитаж в своих планах на будущее будет на них ориентироваться.

Благотворительные организации Петербурга представили на празднике свои новые проекты. Минутой молчания почтили музейных меценатов, ушедших из жизни в прошлом году. Завершилось мероприятие праздничным концертом.