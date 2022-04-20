Беглов подписал перечень поручений по поддержке экономики Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новый перечень поручений по поддержке городской экономики.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», будут внесены изменения в правила благоустройства территорий. Подрядчики смогут получать новый ордер ГАТИ, чтобы продолжать работы, если в срок их выполнить нельзя по объективным причинам. Это позволит снизить административную нагрузку на подрядчиков.

У исполнительных органов власти будет право самостоятельно осуществлять закупки до 100 млн рублей. Ранее закупками на сумму более 40 млн рублей занимался комитет по госзаказу. Таким образом будут ускорены процедуры закупок, а город будет обеспечен необходимыми услугами и товарами в нужных объемах. Срок действия меры — до 31 декабря.

Кроме того, теперь при застройке жилых кварталов не нужно будет согласовывать архитектурный облик технологических строений, например, котельных и трансформаторных подстанций. Это позволит быстрее строить такие объекты.

Петербург поддержит застройщиков и подрядчиков на фоне роста цен на стройматериалы. Будет предоставлена возможность увеличения стоимости контракта и размера аванса (до 50%) по госконтрактам на строительство и реконструкцию объектов капстроительства.

Меры вступят в силу после подписания нормативно-правовых актов.