В Царском Селе «освобождают» статуи

Скульптуры Екатерининского парка в Царском Селе начали освобождать от зимних деревянных футляров. Уже открыты фигуры китайцев с Большого китайского моста в Александровском парке и подлинная венецианская скульптура на Эрмитажной аллее Екатерининского парка.

Готовятся к снятию футляров мраморный фонтан в Собственном садике, гальванопластические фигуры на Гранитной террасе и статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца.

По данным пресс-службы МЗ «Царское Село», всего в Царском Селе «освободят» 74 скульптуры.

Кроме того, уже открылись два павильона ГМЗ – «Шапель» в Александровском парке и «Башня-руина» в Екатерининском.

Сегодня в Петербурге ожидается до плюс 15 градусов.