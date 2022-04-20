В Петербурге с мая начнут принимать заявления на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Ежемесячные выплаты на детей будут получать семьи с низким доходом. Фото: Pixabay

Ежемесячные выплаты на детей будут получать семьи с низким доходом. Фото: Pixabay

С 1 мая в Петербурге начнут принимать заявления на новую выплату семьям с детьми. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ежемесячные выплаты будут получать семьи с низким доходом на детей от 8 до 17 лет включительно. Размер среднедушевого дохода семьи пр этом не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в Петербурге. В этом году это 13 тыс. 160,20 руб., для детей – 12 тыс. 765,40 руб.

В зависимости от дохода можно получить половину, 75% выплаты или получить ее полностью.

Доходы семей будут оцениваться комплексно, также будет учитываться факт отсутствия доходов трудоспособных членов семьи.

Подать заявления на выплаты можно на портале госуслуг, МФЦ или через клиентскую службу Пенсионного фонда. Пособия назначат с 1 апреля.