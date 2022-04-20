В Китае создали робокрысу для поиска людей под завалами

Робокрыса будет эффективна в поисках людей при обрушении зданий. Фото: pexels.com

Робокрыса будет эффективна в поисках людей при обрушении зданий. Фото: pexels.com

Китайцы создали робота-крысу. Она нацелена на поиск людей под завалами, пишет IEEE Transactions on Robotics.

По данным издания, это робокрыса с ногами, и у нее есть преимущества перед колесными роботами: она может перемещаться по неровному ландшафту.

Миниатюрный зооморфный робот SQuRo похож на крысу, воспроизводит ее движения и строение тела, способен передвигаться по узким лазам.

Движением робота управляет компьютер, он же автоматом учитывает ландшафт при движении. Робот может приседать, бегать, ползать, поворачивать и вставать после падения. Инженеры надеются, что робокрыса будет помогать в поиске людей после обрушения зданий.