Лишний вес увеличивает риск онкологии у женщин в два раза

Ожирение у женщин влияет на развитие рака матки. К такому выводу пришли ученые Бристольского университета, пишет The Guardian.

Многолетнее ожирение увеличивает риск появления онкологии почти в два раза, считают они. В исследовани приняли участие 120 тыс. женщин из разных стран. У 13 тыс. из них выявили рак матки.

Были изучены 14 маркеров, которые могли быть связаны с развитием онкологии. Выяснилось, что за это отвечают два гормона — инсулин и тестостерон.

Далее ученые собираются исследовать, как влияют эти гормоны на развитие ожирения. Тогда будет возможно создать препараты, способные регулировать развитие рака, связанного с лишним весом.