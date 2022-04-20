Из-за дефицита бумаги «Магнит» перейдет на электронные чеки

Из-за дефицита бумаги &#171;Магнит&#187; перейдет на электронные чеки
Покупатели в "Магните" смогут отказаться от электронных чеков. Фото: pixabay

Розничная сеть «Магнит» начала процесс перехода с бумажных кассовых чеков на электронные. Как говорится в сообщении ретейлера, благодаря такому решению снизится использование бумаги, воздействие на окружающую среду не будет таким активным, к тому же сократятся расходы на покупку кассовой ленты.

При этом у покупателей будет возможность получать бумажные чеки, если они захотят. Но возможность добровольного отказа от них появится в официальном мобильном приложении компании. Когда функция активируется, чеки за покупки в «Магните» будут отправляться клиентам на электронную почту.

Пока неизвестно, когда сеть перейдет на электронные чеки. В сообщении компании говорится, что эта опция станет доступна для клиентов 26 тыс. магазинов в 67 регионах России.

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