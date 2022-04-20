Роспотребнадзор: в 20% жилых домов Петербурга живут грызуны

Роспотребнадзор: в 20% жилых домов Петербурга живут грызуны
Крысы являются источниками инфекций. Фото: Pixabay

Почти в 20% жилых домов Петербурга живут крысы. Об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

Всего в прошлом году в Петербурге зарегистрировали более 3 млн случаев заражения различными заболеваниями, и из них 2% — это зоонозные инфекции, встречающиеся как у животных, так и у людей.

Их переносчиками являются в том числе крысы. Человек может заразиться даже через воду. Самые распространенные болезни — клещевой энцефалит, боррелиоз, туберкулез.

В то же время за последние десять лет заражаемость инфекциями снизилась почти в два раза.

Ранее Gazeta.SPb писала, что петербуржцы пожаловались на крыс и других грызунов.

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