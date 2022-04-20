Акции Netflix падают на 36% на фоне потери российских клиентов

Акции стримингового сервиса Netflix падают в среду на 36% после обнародования информации о том, что компания лишилась 200 тыс. платных клиентов после ухода с российского рынка. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

В сервисе считают, что главная причина такой значительной потери — снижение количества пользователей, приобретающих платную подписку, это наблюдается «во всех регионах».

Netflix предлагает в основном сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Компания была основана в 1997 году, с 2013 года выпускает собственные сериалы. Netflix работает почти в 200 странах. Недавно компания заявила, что приостанавливает работу в России.