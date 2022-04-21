Эксперт: закачивание денег в экономику США может ее убить

В Америке печатают слишком много долларов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Америке печатают слишком много долларов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нынешняя политика президента США Джо Байдена вкупе с инфляцией и увеличением налогов могут привести американскую экономику к краху. Об этом в эфире Fox News заявил телеведущий Такер Карлсон.

По его словам, резкое подорожание некоторых товаров говорят об ослаблении доллара, что «создало беспрецедентный пузырь активов».

Карсон считает, что это свидетельство обесценивания долларов, которые сейчас инвесторы по всему миру стремятся конвертировать во что-то ценное.

«Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь», — заявил он.