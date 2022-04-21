Производитель Fairy, Tide и Pampers может покинуть Россию

Производитель Fairy, Tide и Pampers может покинуть Россию
Российские дети могут остаться без памперсов Procter & Gamble. Фото: unsplash

Американская компания Procter & Gamble может уйти из России. Как передает Reuters со ссылкой на отчет компании, это может быть связано с антироссийскими санкциями, пролемами с поставкми и финансовыми вопросами.

Главным при принятии решения станет то, как влияет ситуация на Украине на поставщиков и розничных клиентов. В компании опасаются, что два завода компании на Украине могут быть уничтожены.

До начала спецоперации бизнес в России и на Украине приносил P&G от 1,5% до 2% глобальной прибыли.

Procter & Gamble производит бытовую химию и товары для гигиены. Компании принадлежать такие бренды, как Pampers, Always, Gillette, Ariel, Tide, Lenor, Fairy.

Ранее P&G заявила о сокращении продуктового ассортимента в России. Останутся только основные товары для здоровья и личной гигиены. Также компания больше не инвестирую в Россию, отказалась от рекламной деятельности.

В России у компании 2,5 тыс. сотрудников.

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