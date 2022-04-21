В Петербурге ждут 15 градусов тепла

В Петербурге сегодня будет тепло и солнечно, ожидается до 15 градусов тепла. Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, к ночи похолодает до плюс одного — плюс трех градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет выше нормы — 769 мм рт. ст.

Температуру в Петербурге сейчас определяет гребень антициклона.

Завтра, в пятницу, тоже будет солнечно, сухо и тепло. Погода будет в районе 13-15 градусов тепла.

Однако по прогнозам «Яндекса», следующая неделя может быть пасмурной и дождливой.