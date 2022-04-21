Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика»

Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика»
"Балтику" могут продать. Фото: pixabay.com

Carlsberg Group, объявившая об уходе из России, может продать пивоваренную компанию «Балтика» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes. Как передает «Коммерсант», Efes не собирается покидать российский рынок и может управлять бизнесом такого масштаба.

Скорее всего, сделку согласуют с антимонопольными ограничениями. А голландская Heineken ищет покупателей на свои российские активы.

Об уходе из России датская компания Carlsberg Group заявила 28 марта. На время поиска нового владельца «Балтика» продолжает работу.

Под управлением «Балтики» восемь заводов и 55 брендов пива.

AB InBev Efes управляет 11 заводами в РФ.

В 2020 году «Балтика» занимала около 27% российского пивного рынка, у AB InBev Efes было 30%.

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