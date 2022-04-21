Набиуллина: бизнесу сейчас надо дать максимальные возможности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме, подвела основные итоги прошлого года. По ее словам, российская экономика оправилась от пандемии коронавируса, ВВП по итогам года вырос на 4,7% — это максимум за 13 лет.

Из-за антироссийских санкций с 2014 года Россия диверсифицировала резервы, наращивая доли золота и юаня. 2022-й год Россия встретила без существенных дисбалансов, с большим запасом прочности финансовой системы. Поэтому российская экономика пережила острую фазу кризиса первых месяцев.

Сейчас, по слловам Набиуллиной, нужна структурная перестройка экономики.

Повышение ставки сработало. Россияне начали возвращать средства на депозиты. Валютный рынок быстро стабилизировался и справился с всплеском инфляции. Теперь ключевая ставка снижается. И Банк России рассматривает врзможность ее дальнейшего снижения.

Сейчас российские компании должны будут искать новых поставщиков товаров, комплектующих, сырья, новые рынки сбыта. «Главная задача — помочь именно тем, кто выстраивает логистические цепочки, выходит на новые рынки сбыта», — заявила Набиуллина

По ее мнению, сейчас нужно дать бизнесу максимальные возможности для проявления инициативы. Помимо этого нужно защищать людей, их доходы и сбережения, заявила Набиуллина.