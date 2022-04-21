Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов 2022 года. В нем лидирует совладелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием 18,4 млрд долларов. Он сместил с первого места попавшего под санкции ЕС и Великобритании Алексея Мордашова, «упавшего» с состоянием 13,2 млрд долларов сразу на пятое место.

В общемировом рейтинге Лисин занимает 87-е место.

По данным Forbes, на фоне спецоперации на Украине и антироссийских санкций суммарное состояние миллиардеров из России за год сократилось на 42% — до $353 млрд. Число миллиардеров также сократилось — со 123 до 88.

На втором месте российского рейтинга — президент «Норникеля» Владимир Потанин с $17,3 млрд, на третьем — основатель Telegram Павел Дуров — с $15,1 млрд. Напомним, недавно Дуров просил не называть его российским предпринимателем.

На четвертом месте с $14 млрд находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, на пятом — Мордашов.