Запуск корабля Crew Dragon-4 к МКС перенесли на 26 апреля

Ученым предстоит еще многое узнать о влиянии космической среды на человека. Фото: pixabay.com

Ученым предстоит еще многое узнать о влиянии космической среды на человека. Фото: pixabay.com

На 26 апреля перенесен запуск с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту. Он был запланирован на 23 апреля.

По данным компании-разработчика SpaceX, запуск пройдет со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 11:15 мск.

Миссия рассчитана на полгода. Командир экипажа, пилот, бортинженер и астронавт сменят на МКС четырех астронавтов, находящихся там с прошлого ноября.

В настощее время на МКС также работают прилетевшие туда в марте российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.