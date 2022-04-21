Запуск корабля Crew Dragon-4 к МКС перенесли на 26 апреля

На 26 апреля перенесен запуск с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту. Он был запланирован на 23 апреля.
По данным компании-разработчика SpaceX, запуск пройдет со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 11:15 мск.
Миссия рассчитана на полгода. Командир экипажа, пилот, бортинженер и астронавт сменят на МКС четырех астронавтов, находящихся там с прошлого ноября.
В настощее время на МКС также работают прилетевшие туда в марте российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.