Госдума утвердила Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет

Полномочия Набиуллиной продлены еще на пять лет. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Полномочия Набиуллиной продлены еще на пять лет. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Госдума на заседании в четверг голосованием утвердила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России. Ее полномочия, истекающие 24 июня, продлеваются еще на пять лет.

Кандидатуру Набиуллиной президент РФ внес 18 марта. Она является главой Центробанка с июня 2013 года.

Ранее Набиуллина была помощником президента РФ, министром экономического развития, президентом фонда «Центр стратегических разработок».

Сегодня председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме, подвела основные итоги прошлого года. По ее словам, российская экономика пережила острую фазу кризиса первых месяцев этого года. Сейчас, по словам Набиуллиной, нужна ее структурная перестройка.