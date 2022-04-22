Пьяный мужчина с ножом напал на бывшую возлюбленную в продуктовом магазине

Пьяный мужчина с ножом напал на бывшую возлюбленную в продуктовом магазине
Агрессивного сожителя задержали. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Вооруженного 44-летнего мужчину, устроившего разборки с 37-летней бывшей в продуктовом магазине, задержан полицией.

Вечером четверга пьяный мужчина пришел к бывшей возлюбленной на работу в продуктовый магазин на Московском проспекте, 143А. Женщина работает там продавцом. Как выяснила полиция, между ними произошла семейная ссора. Обо всем сообщила пресс-служба петербургского главка МВД.

Агрессивного сожителя задержали. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Пара вместе уже около 20 лет. Со слов петербурженки, у ее сожителя на протяжении 16 лет были проблемы с алкоголем. В последнее время он мог выпить по поллитра водки за раз. Зимой женщина съехала от него к подруге, проживающей в том же подъезде. Сожитель ее преследовал, угрожал и требовал вернуться.

Накануне в 18 часов подвыпивший мужчина ворвался в продуктовый магазин с ножом и приставил его к горлу бывшей. Он повалил ее на пол, но женщина смогла высвободиться и сбежать. Она чудом не пострадала, отделалась лишь царапиной на руке.

Агрессивного сожителя задержали. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Мужчину сразу задержали на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что старшеклассника задержали за сексульное насилие над 15-летней.

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