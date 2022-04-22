Большинство фонтанов запустили в Петербурге

Большинство фонтанов запустили в Петербурге
В Петербурге стартовал сезон фонтанов. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

В Петербурге стартовал сезон фонтанов. Сегодня запустили 61 фонтан, осталось еще пять.

Как сообщил городской Водоканал, новый сезон фонтанов стартовал с открытия восстановленного фонтана на площади у Российской национальной библиотеки.

Также после реконструкции в этом сезоне впервые заработают фонтан в Шушарах», фонтан «Скрипка-женщина в сквере имени Андрея Петрова и зеленогорский фонтан «У торга».

В Петербурге стартовал сезон фонтанов. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Фонтанные комплексы на площадях Московской и Ленина запустят с 1 мая. Вместе с ними заработают светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан у кронштадтского Гостиного двора и сестрорецкий фонтан «Крестики-нолики».

В Петербурге стартовал сезон фонтанов. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Сейчас уже работает 61 фонтан, в ближайшее время Водоканал запустит еще пять сооружений.

В Петербурге стартовал сезон фонтанов. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

К петербуржцам обратились с просьбой не бросать в фонтаны мусор, иначе их придется закрывать на ремонт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петергофе под снегом запустили фонтаны — пока в тестовом режиме.

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