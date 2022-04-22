Директор полигона «Красный Бор» в Ленобласти задержан по подозрению в растрате

Директора полигона «Красный Бор» в Тосненском районе и его заместителя подозревают в растрате.

Как сообщили в областном СУ СК, в отношении директора «Красного Бора» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ о растрате с использованием служебного положения в крупном размере.

Следователи считают, что руководители украли более 33 тонн лома черного металла с полигона и продали его с помощью знакомого предпринимателя. Деньгами с продажи они распорядились по своему усмотрению.

В суд направлено ходатайство о домашнем аресте для подозреваемых. Меру пресечения изберут сегодня в 16:00 в Тосненском суде.

Расследование продолжается.

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