Директор полигона «Красный Бор» в Ленобласти задержан по подозрению в растрате

Директор полигона &#171;Красный Бор&#187; в Ленобласти задержан по подозрению в растрате
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Следственный Комитет РФ

Директора полигона «Красный Бор» в Тосненском районе и его заместителя подозревают в растрате.

Как сообщили в областном СУ СК, в отношении директора «Красного Бора» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ о растрате с использованием служебного положения в крупном размере.

Следователи считают, что руководители украли более 33 тонн лома черного металла с полигона и продали его с помощью знакомого предпринимателя. Деньгами с продажи они распорядились по своему усмотрению.

В суд направлено ходатайство о домашнем аресте для подозреваемых. Меру пресечения изберут сегодня в 16:00 в Тосненском суде.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге раскрыли изнасилование 11-летней на чердаке в 1993 году. Накануне по подозрению в изнасиловании школьницы задержали 60-летнего мужчину, работающего заведующим склада в Петербурге.

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