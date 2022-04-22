Цена на iPhone 11 в России упала до 40 тысяч рублей

В российских магазинах резко подешевел iPhone 11. Сейчас его можно найти за 40-45 тысяч рублей.

На старте продаж в 2019 году iPhone 11 продавался за 60 тысяч рублей. Сейчас стоимость гаджета резко упала до 40-45 тысяч рублей. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Данный смартфон от Apple до сих пор считается одним из самых востребованных на рынке. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщали, что по итогам прошлого года iPhone 11 попал в тройку лучших смартфонов по объемам продаж в России.

Однако, по данным издания, Apple планирует прекратить выпуск 11-го айфона после следующей презентации, которая пройдет в сентябре 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Apple перестает ремонтировать утерянные или украденные iPhone. Планируется, что нововведение станет сдерживающим фактором для покупки устройства с рук.