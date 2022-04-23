Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня

Благодатный огонь прибудет в Россию к пасхальной службе. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Благодатный огонь прибудет в Россию к пасхальной службе. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В канун Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Трансляцию из иерусалимского храма ведут российские федеральные каналы. Лампаду с Благодатным огнем уже передали делегации российского Фонда Андрея Первозванного. Сейчас его везут в аэропорт Бен-Гурион, откуда его доставят в Россию.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, он считается святыней для верующих. Православные называют его появление накануне Пасхи чудом.

Благодатный огонь доставят к пасхальной службе в 15 храмов Москвы и пять храмов Подмосковья. Также лампады передадут и в другие регионы, среди которых Петербург и Ленобласть.

Пасха Христова в этом году отмечается 24 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург и Ленобласть в ночь на воскресенье. Сразу после прибытия в аэропорт Пулково огонь доставят к пасхальному богослужению в Казанский собор.