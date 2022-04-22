Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург и Ленобласть в ночь на воскресенье

Благодатный огонь побывает не только в Казанском соборе, но и в Александро-Невской лавре и Павловском соборе в Гатчине. Фото: пресс-служба Казанского кафедрального собора

Благодатный огонь побывает не только в Казанском соборе, но и в Александро-Невской лавре и Павловском соборе в Гатчине. Фото: пресс-служба Казанского кафедрального собора

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург в ночь на воскресенье, 24 апреля. Светильники с огнем распространят по храмам города и Ленобласти.

В субботу лампаду с Благодатным огнем из Иерусалимского Храма Гроба Господня будет доставлена в Москву. Из столицы огонь привезут в Петербург и Ленобласть. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного фонда содействия развитию Ленинградской области.

Сразу после прибытия в аэропорт Пулково огонь доставят к пасхальному богослужению в Казанский собор.

Кроме того, светильники с Благодатным огнем передадут в Александро-Невскую Лавру, Новодевичий монастырь, Гатчинский собор святого апостола Павла, Покровский собор в Гатчине, а также в храмы в поселке Пудость, поселке Войсковицы, деревне Большие Колпаны.

Пасха Христова в этом году отмечается 24 апреля.

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