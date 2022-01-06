Патриарх Кирилл в Рождество пожелал верующим прекращения войн на землях исторической Руси

Патриарх Кирилл в Рождество пожелал верующим прекращения войн на землях исторической Руси
Патриарх Кирилл. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Патриарх Кирилл в Рождество пожелал верующим мира и прекращения войн на территориях исторической Руси.

«Хотелось бы, обращаясь к вам, в первую очередь, пожелать от Господа, от его милости, благодати, мира, спокойствия, любви, здоровья — всего того, что необходимо нам в нашей повседневной жизни. Чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе на территории исторической Руси, чтобы действительно мир, справедливость и покой воцарились в жизни людей и в жизни каждого. Чтобы мир был между родителями и детьми, между мужем и женой, между братьями и сестрами. Мы имеем право на такой мир, потому что сам Господь пострадал именно для того, чтобы искупить грехи и дать возможность людям наслаждаться миром, радостью, покоем и счастьем», — сказал он перед ночной рождественской литургией в московском кафедральном храме Христа Спасителя.

В ночь на 7 января верующие отмечают рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Праздник, согласно учению церкви, символизирует примирение человека с Богом. Напомним, что на государственном уровне празднование Рождества в ночь на 7 января вернули в 1991 году. Дело в том, что в 1920-х в Советском Союзе религиозные торжества искоренялись. В 1935-м рождественские традиции были восстановлены как часть празднования Нового года. Перед Рождеством верующие люди соблюдают строгий сорокадневный пост, который длится шесть недель в период с 28 ноября по 6 января включительно. В сочельник готовят традиционное блюдо из вареной пшеницы или риса с медом, которое называется сочиво. От другой пищи воздерживаются до первой звезды. В канун праздника в церквях служат вечерюю службу, после следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин на рождество планирует посетить один из храмов.

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