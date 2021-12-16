Президент России встретит Рождество в одном из храмов

Президент России встретит Рождество в одном из храмов
Президент России встретит Рождество в одном из храмов . Скриншот: YouTube

Президент России Владимир Путин на рождество планирует посетить один из храмов.

О планах на Рождество президента России сообщают ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Однако известно, что обычно Путин встречает Рождество за пределами столицы в отличе от Пасхи, которую он чаще всего отмечает в храме Христа Спасителя.

В 2021 году президент присутствовал на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Также, в 2012, 2019 и 2020 годах Путин посещал Спасо-Преображенский собор в Петербурге. А в 2018 году глава государства встретил Рождество в Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кремль пока не приходило письмо 91-летнего актера Ивана Краско с жалобой на плохую уборку снега в Петербурге.

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